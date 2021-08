Kvar har Bjørke blitt av?

Nyheiter

Nokon har stole skiltet som viser at du kjem til Bjørke. Skiltet av at typen standard fylkesvegskilt, blått med kvit skrift, og er sist sett på sin faste plass litt før brua over elva.

– Det vart oppdaga for ei veke sida, fortel Perry Bjørke på Bjørke.

– Eg kontakta vegvesenet før helga og dei sa det var stole, og at dei vil sette opp nytt. Men det tar tid for dei må produsere nytt.

– Kven kan ha interesse av eit Bjørke-skilt?

– Nei kven det skal vere? Han på vegvesenet lurte på om det kan ha noko med grensesaka å gjere.

– Trur du det?

– Nei, ein veit aldri. Det er litt rart. Og det er ikkje russetid no. Men Bjørke er ikkje nedlagt enno, seier Perry Bjørke og ler.