Fjordingen Då storbilsjåfør Jon Nedre-Flo frå Flo skjøna at det sto ein bil i brann inne i Oppljostunnelen, handla han raskt. Han fekk både folk og bilar ut av tunnelen og sørga for at tunnelen vart stengd. - Eg gjorde berre det eg måtte, seier den snarrådige sjåføren.