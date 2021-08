Henta ut skårfast turgåar

Nyheiter

Tysdag kveld samarbeidde Redningshelikopter frå Florø og Ørsta Røde Kors om å hente ut ein skårfast turgåar frå Jakta i Norangsfjorden.

I natt melde politiet at Røde Kors var framme med turgåaren, ein mann i 30-åra, og følgde han ned frå fjellet. Tett skodde skapte utfordringar for redningshelikopteret. Skodde var og årsaka til at mannen bad om hjelp.

Sunnmørsposten skriv at mannskap vart frakta opp til 800 meter over havet med helikopter. På 1350 meter over havet var mannen observert med varmesøkande kikkert.

Mannen var ikkje skadd opplyser politiet.