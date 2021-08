Vil ha måleria synlege

Nyheiter

– Desse bileta vart plassert i eit låst (lager-) rom i kjellaren på Ørsta kulturhus utan at publikum fekk høve til å sjå dei, som tiltenkt. Utruleg nok står bileta i same kjellaren 28 år etter at gåva vart gitt, skriv Terje Aasen på vegner av etterkomarane.