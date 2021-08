Nyheiter

No er det mogleg å få dobbelt statsborgarskap i Noreg, og for ein nordisk borgar som eg, er det berre ein formalitet og noko som kan ordnast på eit par månader. Men. Føresetnaden er at ein har budd i Noreg dei siste sju åra, og den grensa når eg berre to veker før stortingsvalet. Eg får altså ikkje røyste. Tenk om eg hadde vore tunga på vektskåla.