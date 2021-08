– Stramt i byrjinga, så slepp vi opp

Nyheiter

Det seier rektor Rune Hovde ved Møre folkehøgskule om det komande folkehøgskuleåret.

Planen er at det i løpet av hausten skal vere mogleg å sjå folkehøgskuleelevar ute i gatene i Ørsta, og at dei aller fleste også kan gjennomføre utdanningsprogramma sine. Det vil m.a. seie opphald i utlandet.

– Vi held oss til at korona enno eksisterer. Smitterisikoen er relativt stor. Det er også aldersgruppa til elevane våre som er mest utsett for smitte. Og vi veit at Delta-varianten er svært smittsam, seier Hovde.

Difor vil dei 115 elevane den fyrste veka verte delte inn i klassekohortar. I samarbeid med kommunen vil det verte gjennomført testing.

– I veka etter skal elevane etter planen vere samla i ein felles kohort, seier Hovde.

Og etter kvart vil det verte sleppt opp endå meir. Mellom anna er planen at elevane i samarbeid med kommunen skal få andregongsvaksinen i Ørsta.

– Så veit vi at ting kan endre seg. Då endrar vi også planane, seier Hovde.