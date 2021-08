Til kamp mot framande planteartar

Nyheiter

I Ørsta kommune har vi omlag 40 framande planteartar. Kommunen planleggjer å få kartlagt åtte av dei mest aggressive artane slik det kan utførast tiltak for nedkjemping.

Framandartar er organismar som opptrer utanfor det området dei kan spreie seg til naturleg utan hjelp frå menneske. Ein framandart som får etablere seg i nye områder er ein trussel for det stadeigne naturmangfaldet. Arten kan ta over ressursane til dei «innfødde» artane og dermed utkonkurrere dei.

Dei åtte argaste framandplantane i Ørsta er tromsøpalme og kjempebjørnekjeks, parkslirekne, kjempeslirekne og hybridslirekne, kjempespringfrø, legepestrot og fagerfredløs.

Kommunen skriv:

«Mange av planteartane ein finn i hagar og grøntanlegg er introduserte artar. Ein del av dei vart introdusert allereie på 1800-talet då dei var sett på som prydplantar. Ikkje alle er like truande for naturen, men nokre kan spreie seg veldig aggressivt. Spreiing skjer ved til dømes utsetjing, dumping av hageavfall, flytting av jordmassar, rømming eller frøspreiing frå områder der planta har etablert seg. Vegar og vassdrag er også viktige spreiingsruter. Her i Noreg har vi ei liste over planter, dyr og andre organismar som ikkje finns naturleg i landet (Fremmedartslista 2018).»