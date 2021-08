Nyheiter

NPK-NTB: Helseminister Bent Høie (H) understrekar at pandemien er langt frå over sjølv om mange nordmenn er vaksinerte.

På pressekonferansen til regjeringa fredag kunne Høie presentere gladnyheita om at vaksinasjonen i Noreg går raskare enn planlagd, og at størstedelen av befolkninga vil ha fått tilbod om dose to i løpet av fire vekers tid.

Når ein stor del av befolkninga er vaksinert, meiner Høie og regjeringa det ikkje er nødvendig med nasjonale koronatiltak lengre.

– Nokon vil bli alvorleg sjuke, og nokon vil døy av covid-19 sjølv når vi er ferdige med vaksinasjonen. Men vi kjem ikkje til å halde på restriksjonar innanlands for å redusere denne risikoen. Folkehelse handlar om meir enn berre vern mot sjukdom, det handlar òg om fridom til å leve det livet ein ønskjer, seier helseministeren.

Han seier at smittetala går opp og ein ser starten på ei fjerde bølgje, men understrekar at denne er mindre alvorleg enn tidlegare bølgjer. Dei fleste smitta har få eller lite symptom, og sjukehusinnleggingane er på eit lågt nivå.

Samtidig seier Høie at kommunar kan bli nøydde til å innføre lokale tiltak når det kjem lokale utbrot. Og han understrekar at pandemien enno ikkje er over.

– Tida etter gjenopninga kallar vi normal kvardag med auka beredskap. Noreg ligg an til å ha ei av dei beste vaksinedekningane i verda, men i andre land er færre vaksinert, anten fordi dei ikkje har tilgang på vaksine, eller fordi folk ikkje ønskjer å ta vaksine, seier Høie.

– Pandemien er ikkje over enno. Det kan oppstå mutasjonar som gir meir alvorleg sjukdom, seier Høie.