Ein ny smitta

Nyheiter

Volda kommune fekk meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19 torsdag kveld.

- Vedkomande var tilreisande frå ein annan del av landet og testa seg pga. symptom, skriv Volda kommune i ei pressemelding.

Det var ingen smittetilfelle verken Volda eller Ørsta kommune onsdag, og ingen i Ørsta torsdag.

- Vi minner om at det framleis er viktig å teste seg ved symptom uavhengig av vaksinasjonsstatus. Kommunen tilbyr koronatesting på høgskulen i Volda 16., 17. og 19. august for studentar som ikkje kjem seg til teststasjonen i Hovdebygda, opplyser Volda kommune.

- Vi håper at dette gjer at studentar som er tilreisande frå områder med høgt smittetrykk testar seg når dei kjem, og at alle kan få ein trygg start på studieopphaldet i bygda vår, skriv kommunen