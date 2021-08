Alle vaksne fullvaksinert innan midten av september

Nyheiter

NPK-NTB: Noreg får tilgang til 1 million nye dosar med Moderna-vaksinen fordi Polen ikkje lenger treng dei. Det gjer at vaksne nordmenn blir ferdigvaksinert tidlegare.

Dosane kjem i tillegg til dei til saman 358.000 dosane Noreg fekk i juli frå mellom anna Litauen, Bulgaria og Romania. Med dette har Noreg på kort tid fått over 1,3 millionar ekstra vaksinedosar, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

– Med denne leveransen vil alle vaksne over 18 år vere ferdigvaksinerte dei to første vekene i september. Det betyr at Noreg raskare kan gå tilbake til ein meir normal kvardag, seier statsminister Erna Solberg (H).

Assisterande direktør ved Folkehelseinstituttet , Geir Bukholm seier dei ser det som stor fordel at befolkninga har høgast mogleg vern for å unngå ein mogleg smitteauke i haust.

Dei ekstra vaksinedosane kjem til Noreg neste veke. Dei vil så bli fordelte ut til kommunane veka etter.

Kan kombinere vaksinar

Dei ekstra dosane betyr at mange kommunar som tidlegare ikkje har fått Moderna-vaksinar, no vil kunne bruke han. Det betyr igjen at fleire av dei som fekk Pfizer-vaksinen som dose 1, no vil få Moderna som 2. dose.

– Koronavaksinane frå Pfizer og Moderna er likeverdige, og det går heilt fint å kombinere dei to vaksinane til første og andre dose. Vaksinane er utvikla etter same metode og er svært gode vaksinar i forhold til både effekt og tryggleik, seier Bukholm.

Dei nye koronavaksinedosane vil bli sende kommunane i veke 34 og 35 saman med dosane som allereie er planlagde distribuerte. Det inneber at kommunane vil totalt få over 1 million dosar i veke 34 og over 600.000 dosar i veke 35, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Ifølgje FHI har Moderna-vaksinen i enkelte rapportar vist større vern mot deltavarianten enn andre koronavaksinar.

Over halvparten av dei vaksne fullvaksinert

I alt er no 40 prosent av befolkninga fullvaksinert mot covid-19. Nesten sju av ti har fått første vaksinedose.

I alt har no 3.756.885 nordmenn no fått den første dosen sin av koronavaksinen. Det svarer til ein del på 69,7 prosent av befolkninga.

2.154.568 personar har fått andre dose, viser tal frå FHI fredag morgon. Det betyr at 40 prosent av befolkninga no er fullvaksinert.

For befolkninga over 18 år er delen førstegongsvaksinerte 87,8 prosent, og 50,3 prosent er fullvaksinert.