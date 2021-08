– Noreg skal utføre ein Warholm-prestasjon

Nyheiter

– 12. mars slo oss brutalt, slik som med mange andre, fortel Leif Røv.

Han er dagleg leiar i Vertikal Service AS, som held til på Furene. Dei jobbar blant anna med tenester til vind- og vasskraft, samt olje og gass.

I fjor gjekk dei i minus grunna koronaen, men Røv trur at 2021 blir betre.

Fredag fekk dei besøk av listekandidat Birgit Oline Kjerstad og Marit Aklestad frå Sosialistisk Venstreparti. Dei ynskte orientering om bedrifta si verksemd og omstillinga frå olje- og gass til grøn industri.

Skeptisk til vindturbinar på land, men …

Kjerstad, som har vore aktiv i kampen mot vindparkar på land, er positiv til arbeidet Vertikal Service gjer.

Dette til trass for at ein del av arbeidet deira går ut på bladreparasjon og turbinservice av vindkraftverk.

– Angrepet mitt mot vindkraft, har vore retta mot staten. Diskusjonane om kva som er miljømessig forsvarleg skal vi ta politisk. Dei som arbeider med det, er ikkje dei som skal få kritikk.

Men ho håper likevel at mellom anna Vertikal service kan sjå meir mot flytande havvind- og vasskraft framover.

– Vi må greie omstillinga frå olje- og gass til fornybar energi utan å øydeleggje for mykje natur med sprenging.

– På sikt skal havvind erstatte olje og gass for oss, seier Røv.

Stortingskandidaten seier det er viktig at ein gjer ei skikkeleg utgreiing før ein finn ut kvar havvindparkane skal byggjast. Då må ein tenkje på til dømes fiskeri og norskekysten.

– Norge skal no prøve å utføre ein Warholm-prestasjon med omstillinga. Men eg har trua på framtida.

Ikkje arbeid for dei med høgdeskrekk

Under møtet viste Røv fram ulike bilete og videoar frå arbeidet dei gjer. Eit av bileta viste tre karar høgt opp i skyene på ei oljeplattform, medan ein video viste at dei hang nedover Zakariasdammen i tau og arbeidde.

Med andre ord; du må vere glad i høgder.

– Omtrent alle arbeidarane vore er veldig aktive på fritida med klatring og fjellturar. Det trur eg hjelper mykje i arbeidet.

– No har vi også fått lærlinggodkjenning, så unge som liker bratt friluftsliv og yrkesfag hadde likt godt å jobba med dette.

Kjerstad lurte på korleis skadeomfanget er i yrket.

Røv kunne svare med at dei tek HMS på alvor, og gjer alt for å sikre at yrkesskadar skjer minst mogleg. Difor har dei funne løysingar på korleis dei skal unngå sterke vibrasjonar, eller høge lydar som kan føre til ulike typar skader.

– No har vi også fått arbeid med eit havvindprosjekt i Skottland. Sjølv om det er eit lite oppdrag, hjelp det mykje for at vi får erfaring vi kan ta med oss tilbake.