Barnevernstenesta kan ikkje kommentere konkrete saker. Generelt har barnevernstenesta ei plikt til å vurdere familie og nettverk som ressurs for barn og foreldre i alle fasar i ei barnevernssak. Ofte nyttar ein familieråd og/eller nettverksmøte for å få fram ressursar i familie og nettverk. Dette erfarer vi er nyttige tiltak for å kartlegge nær familie og nettverk for å aktivere den støtta dei eventuelt kan gi.