Slik kan unge sleppe smittekarantene 

Nyheiter

NPK-NTB: Frå og med 16. august kan barn og unge under 18 år sleppe karantene om dei har vore nærkontakt med smitta, men berre dersom dei blir testa to eller tre gonger.

Helsedirektoratet kunngjorde allereie tidlegare i sommar at dette unntaket skulle innførast. No har dei komme med krava for å unngå karantene:

* For barn over 12 år: Første test raskast mogleg (dag 1) og deretter nye testar på dag 3 og 5.

* For barn inntil 12 år og dessutan 13-åringar på barneskule: Første test raskast mogleg (dag 1) og deretter éin ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer, kjærastar og tilsvarande nære kontaktar til den smitta må framleis i karantene.