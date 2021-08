Jonas frå Volda vann NM-gull

Nyheiter

Voldingen Jonas Kvalen vann NM-gull i sandvolleyball for senior i Kristiansand som gjekk av stabelen 5.-8. august 2021, saman med makkaren Mathias Berntsen frå Åmli. Kristiansand Sandvolleyballklubb (KSK) var arrangør.

Jonas og Mathias hadde god kontroll i alle kampane, og vann alle 2-0. Settsifre i finalen var 21-17, 21-17 der dei møtte Martin Kløvfjell Olimstad (Åmli)/Lars Fredrik Tvinde (Førde).

Finalen blei spelt med OL-draktene, som finalelaga fekk av volleyballforbundet før kampstart. Dvs. dei same draktene som Mol/Sørum spelte med når dei vann OL-gull.

Mathias er til dagleg profesjonell sandvolleyballspelar. Saman med makkaren sin Hendrik Mol (broren til OL-vinnar Anders Mol), utgjer dei Norge II sitt landslag i sandvolleyball. Gjennom, hele året trener dei saman med OL-vinnarane Anders Mol og Christian Sørum. Dette var Mathias sitt 4. NM-gull i sandvolleyball for senior. Alle med ulike makkarar, noko som er unikt i Noreg.

Jonas er til dagleg profesjonell volleyballspelar (innandørs) i utlandet, og spelar normalt ikkje sandvolleyball anna enn på hobbybasis. Dette var Jonas sitt 1. NM-gull i sandvolleyball for senior. Jonas har ein rekke NM-gull i sandvolleyball for junior saman med Sigurd Festøy, og har hatt som mål å sikre seg NM-gull i sandvolleyball for senior i løpet av karrieren.

Jonas og Mathias møttast førre helg på Olympiatoppen for å trene samspel ei knapp veke før NM. Det var nok til å sikre seg NM-gull.