3 nye smitta - 155 i utbrotet

Ørsta og Volda kommunar melder måndag om at tre nye personar er registrert som korona-smitta i helga. I Volda fekk ein person konstatert smitta fredag, og i Ørsta fekk to personar positivt testresultat søndag.

Dermed er det samla smittetalet sidan utbrotet starta 26. juli kome opp i 155.

Det gledelege er at det er håp om at det ikkje blir stort høgare, sidan desse tre tilfella er dei einaste sidan onsdag for fem døgn sidan.

Alle dei nye smitta er nærkontaktar av tidlegare smitta i utbrotet.

Helse Møre og Romsdal rapporterer måndag at to personar er innlagde på sjukehusa i Møre og Romsdal. Talet har gått nedover siste veka trass i at smittetalet har auka.