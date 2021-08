Skal, skal ikkje

Nyheiter

Få ting er vel meir nedtrykkande enn å få livet sitt diktert av andre. Vi likar stort sett best å finne ut av ting og bestemme sjølv kva vi vil gjere.

Og vi kunne jamvel spørre oss: Har vi ikkje no i Noreg i 2021 vorte så opplyste og gode mennesker at vi klarer å leve livet utan all slags lovar og reglar?

Det jo på eit vis eit nederlag for oss å måtte ha ei tjukk lovbok, domstolar og politi.

Vi burde vel eigentleg ha klart oss utan alt dette, eller?

Fleire filosofar har prøvd seg med slike tankeeksperiment, men aldri har noko land våga eit slikt prosjekt i realiteten.

Så kva seier dette om oss mennesker? Vi må, om enn litt motstrebande, erkjenne at vi treng reglar som innskrenkar fridomen vår på mange punkt. Vi er heilt nøydde til å ha ein del «Du skal» og «Du skal ikkje».

Men det er ikkje for å trykke oss ned. Vi veit at vi treng desse reglane for å ivareta fridomen til alle. For å hindre egoisme eller maktmisbruk.

Dei ti boda i Bibelen forbinder nokre med ein streng dommar-Gud. Men ser vi nøyare etter, eksisterer også desse reglane for å verne om vår neste, og dermed også å verne om oss sjølv. Desse boda vart skrivne ned i Israel for 2500 år sidan. Då var vi framleis i steinalderen i Noreg. Dei var med på å transformere samfunnet vårt for tusen år sidan, og dei er framleis nedfelt i vår kulturarv.

La oss blankpusse dei som vårt eige arvesølv, og tenke ein inspirerande tanke: Korleis ville verda sett ut dersom vi alle hadde levd etter desse i dag?

Frå preiketeksten 11. søndag i treeingstida

«Gud tala alle desse orda: Eg er Herren din Gud, som førte deg ut frå Egypt, ut frå slavehuset.

Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.

Du skal ikkje misbruka namnet til Herren din Gud,

Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag.

Du skal heidra far din og mor di

Du skal ikkje slå i hel.

Du skal ikkje bryta ekteskapet.

Du skal ikkje stela.

Du skal ikkje vitna falskt mot nesten din.

Du skal ikkje trå etter huset til nesten din eller noko anna som høyrer nesten din til.»