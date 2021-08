Mistenkeleg røyk i fjellsida viste seg å vere eit søppelbål

Nyheiter

Møre og Romsdal 110 meldte klokka 10.54 på sin Twitterkonto at det er mistenkeleg røyk i fjellsida over Brautaset.

No har dei funne ut at det var eit søppelbål som no er slukka.

I går varsla dei om stor skogbrannfare i Møre og Romsdal, og at det skal svært lite til før det oppstår brann grunna uvanleg tørt terreng.

Difor oppfordra dei alle til å respektere bålforbodet og la fyrstikkene ligge att heime når dei skal ut på tur.

Møre-Nytt sin mann på staden kunne ikkje sjå noko til røykutviklinga.