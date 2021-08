Nyheiter

Sunnmørsposten: Dei nasjonale reglane seier at ved gjennomføring av arrangement og samkomer på offentleg stad er det krav til at alle skal halde ein meters avstand. Kommuneoverlegen i Stryn, Markus Solbakken, bekreftar at deltakarane burde haldt ein meters avstand i gummibåtane.