Røyst no og unngå smittefarleg kø

Kommunane oppmodar om at fleire av veljarane nyttar førehandsrøystingsperioden i år, slik at vi unngår smittefarleg kø på valdagen mandag 13. september.

-Så, dersom du allereie har bestemt deg, kan det vere smart å røyste allereie no, oppmodar Volda kommune, som opplyser at dei har ope kvardagar mellom kl. 9.00 og 15.00 for dei som ønsker å røyste.

I førehandsrøysteperioden treng du ikkje røyste i heimkommunen din. Du kan med andre ord nytte vallokala i heile landet. På valdagen må du røyste i kommunen du var registrert busett i 30. juni.