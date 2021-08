Norconsult-rapport viser enorm effekt av Voldsfjordbrua

Frå 500 til 4000 bilar i døgnet

Norconsult har utarbeidd ein trafikkanalyse på oppdrag frå Voldsfjordkryssing AS, og konkluderer med at bygging av bru over Voldsfjorden vil ha ein enorm effekt på trafikken mellom Ørsta-Volda og midtre Nordfjord.