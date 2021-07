Tilsett på Ørstaheimen er smitta

Nyheiter

Ørsta kommune fekk laurdag stadfesta at ein tilsett på avdelinga Bakketun på Ørstaheimen har testa positivt på Covid 19. Bakketun er stengt for ordinære besøk, og Ørstaheimen er stengt for inntak av akutte pasientar i helga.

Den tilsette kan ha vore smitteførande på jobb tidlegare i veka og alle bebuarar på Bakketun er i dag testa.

Ingen besøkande er rekna som nærkontakt til den smitta.

Tilsette vert også testa og nærkontaktar er sett i karantene.

Avdelinga kjem til å vera stengt for ordinære besøk fram til tidelgast neste helg.

Smitteverntiltak er iverksett og pårørande orientert.

Ørstaheimen vert stengt for inntak av akutte pasientar i helga.

Ørsta kommune skriv at dei forventar fleire registrerte smitta i løpet av laurdagen, men at ein førebels – litt før klokka 16.00 - ikkje har tala klare.