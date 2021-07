Ni nye koronasmitta - 90 sidan måndag

Nyheiter

Fredag ettermiddag er det meldt om 9 nye smittetilfelle. Til saman er det no registrert 90 smitta personar i Ørsta og Volda. Vi ventar framleis på mange testresultat.

Kommuneleiinga i dei to kommunane og kommuneoverlege Marte Vaage Øie har møttest for å drøfte situasjonen før helga.

Det er også halde eit møte mellom statsforvaltaren og kommunane på Sunnøre, der FHI var til stades. Og kommunane skriv:

«Vi jobbar på spreng for å få testa alle og vil halde fram med testing gjennom heile helga. I løpet av fredagen vert det tatt over 700 testar i Hovdebygda. Dette har ført til ein del kø, men kommunen og politiet har vore på staden for å organisere bilkøa.

Den store utfordringa er framleis arbeidet med smittesporing med så høge smittetal som vi har no. Vi vil derfor takke alle for samarbeidet med å varsle kvarandre, teste seg og halde seg heime, sjølv om ein ikkje har fått telefon frå smittesporingsteamet. Vi ønskjer i det lengste å unngå å måtte stenge ned lokalsamfunna Ørsta og Volda. Vi har tillit til at vi kan greie å snu dette saman, utan å måtte innføre lokale restriksjonar. Dersom vi skal greie det må vi alle ta eit personleg ansvar for å stanse smittespreiinga. Denne helga ber vi alle om å vere med på dugnad. Vi har følgjande oppmodingar: