- Kun bestilling på nett

Nyheiter

– På grunn av stor pågang må alle som skal ta koronatest bestille timen på nett. Teststasjonen har ikkje kapasitet til å ta imot bestillingar på telefon, står det på Volda kommune sine heimesider.

Enkelte har opplevd vanskar med å bestille på nett, dette skal forhåpentlegvis vere løyst no, men om nokon opplever problem med dette så forsøk å bruke PC i staden for telefon.

Alle som skal ta koronatest må booke time.

– Etter behov så vil opningstida for testing vil bli utvida så langt det let seg gjere. Nye timar til koronatesting vil bli lagt ut fortløpande framover – også laurdag og søndag no i helga, står det vidare.

Her kan du bestille time på nett