«Blir oppretta kontakt mellom politiet og Volda kommune fredag»

Nyheiter

- Vi ventar på at Volda kommune skal kontakte oss, og gjev dei litt tid, sidan dei nok har mykje å jobbe med no under utbrotet. Om vi ikkje høyrer noko, vil vår etterforskingsleiar i løpet av dagen ta kontakt med Volda kommune, seier fungerande politistasjonssjef Frode Digernes.