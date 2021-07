Sjukeheimane i Ørsta stengjer for besøk

Nyheiter

Etter den siste utviklinga i smitteutbrotet i Ørsta-Volda stengjer alle sjukeheimar i Ørsta kommune for ordinære besøk.

Sjukeheimslege Linda Fonseca i Ørsta skriv i ein epost til Møre-Nytt:

«Pga mykje ny smitte og uoversiktleg situasjon stenger sjukeheimane for ordinære besøk. I spesielle situasjonar kan me vurdera besøk individuelt.

Alle tilsette skal bruka munnbind i pasientnært arbeid.

Dette gjeld til ny vurdering mandag og er beslutta av sjukeheimslege i samråd med kommuneoverlege.»

Tidlegare på dag torsdag melde Ørsta kommune at det vart innført avgrensa besøk på sjukeheimane, men reglane er altså no innskjerpa til full stenging for ordinære besøk.