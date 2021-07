Nyheiter

Voldingane må koke drikkevatnet. Torsdag ettermiddag sende Volda kommune ut sms til alle abonnentar til Volda Vassverk med klar beskjed om dette.

I meldinga står det at det er oppdaga intestinale enterokokkar ved Volda vassverk. Eit raskt google-søk fortel oss at enterokokkar er bakteriar som normalt finst i tarmen, men at det sjeldan gjev infeksjonar hos menneske med godt immunforsvar.

Kokevarselet gjeld vatn som skal drikkast, og gjeld til ny beskjed vert sendt ut.