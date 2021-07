Her vil ein byggje ny brygge

Nyheiter

Ørsta kommune har søkt om løyve til etablering av ny flytebrygge ved det statleg sikra friluftsområde på Raudøya. Saka vert no sendt ut på høyring.

Høyringsfrist er sett til 13. august.

«Grunna manglande kapasitet og utfordringar med at større båtar sett seg fast på fjøre sjø, ønskjer vi å etablere ei ny flytebrygge på djupare vatn, 80 meter aust for ekisterande flytebrygge. Vi unngår då også behov for fysiske tiltak i grunnen for å sikre tilkomst vidare på øya. Søknaden er i samsvar med vedteken forvaltningsplan for statleg sikra friluftsområde», skriv kommunen.

Kommunen har søkt og fått innvilga tilskot til tiltaket.

Flytebrygga vert knytt til land med landstag og ein landgang som vert montert i ved andre enden av brygga (aust) i høve vedlagte situasjonsplan/kart. Dette for å unngå konflikt med kristorn (jf verneforskrifta). Landstag vert forakra i ein stor stein, event støypt eit mindre landfeste.