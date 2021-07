16 nye smittetilfelle i Ørsta og Volda

Nyheiter

- Torsdag morgon møttest kommuneleiinga i Ørsta og Volda og kommuneoverlegen i Ørsta med tanke på smitteutbrotet i kommunane. Ørsta og Volda fekk i går kveld og i dag meldt til saman 16 nye tilfelle av Covid-19, skriv Volda kommune i ei pressemelding.

Fleire av desse har truleg vorte smitta på My kitchen i Volda. Førebels kartlegging viser at det har vore smitta personar på Aktiv treningssenter i Ørsta heile måndag 26.07 og tysdag 26.07 denne veka, på Fugl føniks tysdag 27.07 og på Christian gård på Trandal tysdag 27.07 frå kl. 16.00 og resten av kvelden.

-Alle som har vore på desse stadane desse dagane vert oppmoda om å teste seg. Smittesporinga held fram og meir informasjon kjem, står det vidare.

Vi gjer det vi kan for å oppbemanne teststasjonen, slik at alle skal få teste seg før helga eller i løpet av helga. Det vert testing gjennom heile helga. Følg med på heimesida til kommunane for opningstider. Dessverre er telefonen stengd i dag, men opnar att på fredag. Det er ope for timebestilling på nett og vi har kapasitet til å teste meir enn 300 i dag, sjølv om telefonen er stengd. Folk kan bestille testing på nett her: https://www.helseboka.app/booking/staff/189947

I går melde kommunane om bemanningsutfordringar ved teststasjon og smittesporing. Etter intens jobbing og stor fleksibilitet og velvilje hos helsepersonell i desse to kommunane har ein no greidd å etablere beredsskap til å drifte desse funksjonane. Kommuneleiinga vil rose innsatsen hos helsepersonellet.

Vi er midt i ferietida, og sjølv ved normal drift vil det vere krevjande å handtere ein situasjon med så vidt stigande smitte i lokalsamfunnet. Vi må derfor oppmode alle om å vere særleg på vakt og følgje smittevernråda, slik at vi får slått ned smitta..