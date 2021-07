«Vent med besøk om du trur du kan ha vore utsett for smitte»

Nyheiter

Sjukeheimslege Linda Fonseca minner om at Delta-varianten i større grad smittar fullvaksinerte, og at gamle og sjuke i tillegg kan ha mindre vern frå vaksinen.

Difor ber ho pårørande avgrense besøka på sjukeheimane, og skriv:

«Dei av dykk som har vore i situasjonar der det er kjent at det kan ha vore smitte (har vore på utestadar eller festar eller delteke i sosiale lag med unge vaksne siste veka), ventar med besøk på sjukeheimen. Dei som er nærkontaktar til unge vaksne som har vore i situasjonar der det kan ha vore smitte, bør også sterkt vurdera å utsetja besøk.

Dei som kjem på besøk, bør igjen halda avstand til den dei besøker og me tilrår ikkje meir enn to gjestar om gongen til kvar bebuar for å kunna halda avstand.

Me ynskjer ikkje at bebuarar vert tatt med på kafear, restaurantar, butikkar eller i større sosiale samkome den nærmaste tida.

Ytterdørene våre kjem til å vera låste komande veke for å ha betre oversikt og kontroll, besøk må avtalast på førehand.

Takk for at de viser hensyn!»