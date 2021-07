Sølv for lokal skyttar

Nyheiter

– I helga vart det arrangert Fjøssystemcup. Det er ein cup med fem stemner i Gudbransdalen, skriv Hovdebygda og Ørsta skyttarlag på det frivillige skyttervesen si heimeside.

Der informerer dei at Ask Aarsæther og Knut Riise var med på alle stemna.

– Ask gjorde det veldig bra i klassa eldre junior, som er for dei mellom 18–19 år. Med jamt god skyting og beste resultat på 245 poeng av 250 moglege vart han nummer to samanlagt.

Knut Riise var med i klassa som heiter Veteran 73, som ifølgje skyttarlaget er hardast å konkurrere i.

Han klarte ikkje ei topp tre plassering, men hamna på ein 10.-plass, og gjorde det dermed betre enn 46 andre skyttarar av totalt 56.