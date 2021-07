Koronautbrot: Sju nye smitta i Ørsta og Volda

Nyheiter

Tysdag kveld fekk smittevernleiinga i Ørsta og Volda meldt vi meldt sju tilfelle av Covid-19 i Ørsta og Volda. Tre av dei i Volda og fire i Ørsta. Fire av dei er bekrefta Delta-variant.

- Ein av dei har heilt ukjend smittekjelde. Dei andre har vi mistanke om at har blitt smitta på diverse samankomstar og festar i helga som var. Fleire av dei kan knytast til utestaden My kitchen i Volda laurdag 24.07. Vi vil derfor gå ut med ei sterk oppmoding til alle som var på My kitchen laurdag 24.07 om å teste seg. Den same oppmodinga gjeld alle unge vaksne i Volda og Ørsta som har vore på fest siste veka, heiter det i ei pressemelding frå dei to kommunane.

Smittesporinga held fram, men situasjonen er nokså uoversiktleg akkurat no.

- Vi må be alle som trur dei kan være nærkontakt om å bestille seg test og halde seg heime inntil vidare. Vi prøver å ringe alle vi får oppgitt som nærkontakter, heiter det frå smittevernleiinga.