Hans vil marsjere for Jesus igjen

Nyheiter

Pastor Hans Reite i Nytt Livs Senter søkjer for fjerde år på rad om å arrangere Jesus-marsjar i både Ørsta og Volda sentrum.

Laurdag 2. september er peika ut som ein høveleg dato, og planen er først å marsjere i Volda sentrum, og deretter i Ørsta sentrum.

Reite forsikrar om at ruta vert den same som i fjor, at ingen hovudvegar skal kryssast, og at vaktar med refleksvestar skal passe på.

Reite skriv vidare:

«Vi har paroler, men har ikkje slagord mot noko gruppe, Målet for marsjane er å stå saman med andre kristne på felleskristen grunn, og lyfte opp namnet Jesus. Vi ynskjer å vidareføre den konservative kristne tradisjonen vi har i Noreg.»

Under marsjen skal Reite og kompani synge vi nokre kjende kristne songar, og etter marsjane vert det småsamlingar. I Volda på Sivert Årflot-plassen, og i Ørsta på vestsida av Alti Ørsta, - på same staden der Nytt Livs Senter bruker å ha friluftsmøte. På samlingane vert det nokre enkle appellar.

«Vi skal følgje helsedirektoratet sine bestemmelsar med ein meter avstand og nytte desinfeksjonsmidlar», skriv Reite.

Evangelist Morten Abrahamsen er leiar i Ålesund gatemisjon, og skal leie Jesus-marsjane i Ørsta og Volda.

Det vert ny Jesusmarsj i Ålesund laurdag 12. september. Dei søkte i god tid og har allereie fått løyve frå kommunen og politiet, opplyser Hans Reite, som ar ansvarleg for marsjane i både Ørsta og Volda.