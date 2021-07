Nyheiter

– Personar som er over 18 år og ikkje har fått første vaksinedose kan ringe og bestille vaksinetime torsdag torsdag 29. juli.

Dette melder Ørsta kommune på sine heimesider.

I Volda kommune har alle som er over 18 år fått vaksineinnkalling.

Dei skriv at dei som har utsett eller avbestilt vaksinetimen sin for dose nummer ein, no kan gjere dette via helsenorge.

– Vi har ledige timar 29. juli, 5. august og 12. august, skriv Volda kommune.