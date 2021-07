Nyheiter

Ei bil køyrde utfor vegen på riksveg 655 på Sæbø/Bondalen natt til fredag. Politiet skriv i ei twittermelding klokka 0115: " Sæbø: Einsleg køyretøy av vegen. Førar, kvinne i 50-åra, åleine i bilen. Naudetatene på veg til staden".

Seinare melde politiet at kvinna vart tatt med til legevakt for sjekk, og at førarkort vart beslaglagt.