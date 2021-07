Turistkaos på Sæbø

Nyheiter

Sunnmørsposten: Per Buset er kjempefornøgd etter at ferja tok ein ekstratur for hans familie og for 24 andre bilar som stod i kø.

Dei skulle ta 10.30-ferja frå Sæbø til Leknes onsdag. Buset fortel om mange turistar, og om eit komplett kaos. Då ferja gjekk, stod det ifølgje Buset 25 bilar att.

– Det er plass til berre 26 bilar på ferja. Og neste ferje skulle gå meir enn ein time seinare. Så problemet ville jo forplante seg ut over dagen.

– Først tok eg bilde av den smekkfulle ferja. Så ringde eg sentralbordet i Fjord1 og fekk snakke med rette vedkomande. Eg appellerte til sunn fornuft og god reklame for Fjord1 og turistnæringa på Sunnmøre.

– Så gjekk det ti minutt. Då ringde han tilbake og fortalde at han hadde fått klarert at ferja kunne ta ein ekstra tur, fortel Buset.

Trudde ikkje sine eigne øyre

Buset er frå Vartdal og bur i Sandnes. No er han på ferie saman med familien.

– Dei trudde ikkje sine eigne øyre då dei såg at eg kunne ringe til ferjeselskapet, og at det kunne ordne seg, fortel Per Buset.

Kanskje hadde ingen andre tenkt på det heller.

– Det var mange som hadde gått frå bilane sine. Så eg og ein matros sprang rundt og alarmerte, og vi fekk tak i alle. Så vi er veldig fornøgd, fortel Buset. Før han legg til:

– Folk i mannskapet fortalde oss at det var same situasjon i fjor også med mange bilar, særleg midt på dag. Det som dette handlar om er kontrakten som Fjord1 har med fylket, ifølgje Buset.

