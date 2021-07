Nyheiter

Uroa kring drifta av olivin-anlegget i Steinsvika i Dalsfjorden held fram. No har fire naboar til anleggsdrifta klaga til Volda kommune. Årsaka er at naboane hevdar Steinsvik Olivin brukar dumparar for å frakte olivin, og ikkje semitrailerar. Naboane meiner det ikkje er høve til å nytte dumparar, og viser til innhaldet i reguleringsplanen.