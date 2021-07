Nyheiter

To menn rauk i hop i Hornindal laurdag kveld, og då det kom ambulansepersonell til staden vart dei trua. Politiet skriv på Twitter:

"Kl. 1930. Melding om to rusa menn i 40-åra som slåst på ei privat adresse. Mannen som var på besøk, er tatt med til arrest i Ålesund. Vert meld for for truande oppførsel mot ambulanse-tilsette, samt vald mot huseigar. Ingen personskade."