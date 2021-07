Råd til foreldre med born som spelar dataspel

Nyheiter

Ferietid er speletid, og tal frå Medietilsynet viser at nesten alle norske barn spelar dataspel.

– Sommaren kan vere eit godt tidspunkt for foreldre til å engasjere seg og snakke med barna om tema som aldersgrenser og pengebruk i dataspel, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Nesten ni av ti barn spelar dataspel, og nesten seks av ti 9-18-åringer som spelar, bruker pengar i spel. Det viser tal frå Medietilsynets undersøking Barn og medium 2020.

– Undersøkingane våre viser at mange foreldre snakkar med barna sine om dataspel, men samtidig ser vi at ikkje alle har innsikt i kva barna gjør når de spelar. Det gjeld for eksempel å spele spel med høge aldersgrenser og å bruke pengar i spela. Om foreldre ikkje følger med på dette, kan i verste fall for eksempel føre til at deira kredittkort tappast for pengar, og at barn i ung alder eksponerast for spel med valdeleg innhald, seier Velsand i pressemeldinga.

Dataspel er ein viktig fritidsaktivitet for mange

Medietilsynet oppfordrar foreldre til å engasjere seg i barnas dataspel, som for svært mange er ein viktig og sosial fritidsaktivitet.

– For dei aller fleste er dataspel ein positiv fritidsaktivitet og ei kjelde til sosialt samvær, underhaldning og læring. Nå som det er ferie er det sannsynlegvis mange som spelar meir enn de gjør til vanleg, og dette kan vere ein fin måte å halde kontakt med venner som er på ferie med sine familiar. Når det er sagt, er det viktig å vere oppmerksam på utfordringar som spel med valdeleg innhald og pengebruk i spel. Derfor er det viktig at foreldra følger med og har ein god dialog med barna, seier Velsand i pressemeldinga.

Tal om barn og dataspel

86 prosent av 9–18-åringer spelar dataspel; 96 prosent av gutane og 76 prosent av jentene.

Nesten seks av ti som spelar spel, seier seg samd i at dataspel er sosialt. Andelen aukar med alder, og gutane er gjennomgåande meir samd enn jentene.

Sju av ti som spelar dataspel meiner dette gjør dei flinkare i engelsk. Det er betydeleg fleire gutar enn jenter som seier seg samd i det.

Fire av ti meiner de bruker mykje tid på dataspel. Å meine dette, er meir utbreidd blant gutane enn jentene.

Kilde: Barn og medium 2020

Medietilsynets råd til foreldre med barn som spelar dataspel

Vis interesse og skaff deg kunnskap – den beste måten å gjere det på er å snakke med barna dine, og kanskje til og med bli med dei og spele. De fleste setter pris på at foreldra engasjerer seg i det de driver med, enten det er dataspel eller andre aktivitetar.

– den beste måten å gjere det på er å snakke med barna dine, og kanskje til og med bli med dei og spele. De fleste setter pris på at foreldra engasjerer seg i det de driver med, enten det er dataspel eller andre aktivitetar. Bli einige om nokon regler, for eksempel om kor mykje tid barna kan bruke på spel, kva slags spel de skal få spele, om de får bruke ekte pengar og i så fall kor mykje. Jo yngre barna er, jo viktigare er det at foreldra er engasjert og følger med.

for eksempel om kor mykje tid barna kan bruke på spel, kva slags spel de skal få spele, om de får bruke ekte pengar og i så fall kor mykje. Jo yngre barna er, jo viktigare er det at foreldra er engasjert og følger med. Sett opp foreldrekontroll for de yngre barna. Det er ein enkel måte å sette grenser for blant anna pengebruk og kontakt med andre spelarar. Slik gjør du det.

Fleire råd og tips om de positive og negative sidene ved dataspel finn du på Medietilsynets sider.