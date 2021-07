Nesten 10.000 søkarar har fått tilbod om skuleplass

Nyheiter

Førsteinntaket til vidaregåande opplæring er klart. 9.724 søkarar har fått tilbod om skuleplass i vidaregåande skule. Fristen for å svare er 16. juli.

– Etter førsteinntaket er det 50 søkarar som ikkje har fått plass på Vg1, 29 som ikkje har fått plass på Vg2 og 3 som ikkje har fått plass på Vg3. Samla sett er det færre enn i fjor. Tala gjeld søkarar med ungdomsrett, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune på heimesidene sine.

På fleire av VG1-tilboda på skulane er det ventelister.

– Det er ventelister for å få plass på fleire av Vg1-tilboda. Det gjeld mellom anna helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, studiespesialisering, naturbruk, idrettsfag og bygg- og anleggsfag.

Andreinntaket blir køyrt frå 5. august med svarfrist 9. august.

Per 30. juni er det 1351 som har søkt fagopplæring. Av desse har 1294 læreplass som første ønske og bustad i Møre og Romsdal.

– 835 av desse har fått læreplass. Dette er det same talet som i fjor. Det er størst del av søkarar som har fått læreplass innanfor Naturbruk, Teknikk- og industriell produksjon og Elektrofag, medan delen er lågast på utdanningsprogrammet Design og handverk. Korona-situasjonen vil som i fjor påverke formidlinga til læreplass. Møre og Romsdal fylkeskommune vil kompensere for læreplassar som forsvinn med å opprette alternativ fagopplæring Vg3 i skole, der forholda ligg til rette og i fag med fleire enn sju elevar per klasse.