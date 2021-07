Nyheiter

John Mork sin store draum var å få reist eit minnesmerke, for eigne krefter, over Berent Eriksen Aakre (1817‐1879) frå Erkegarden på Åkre. Draumen vart ikkje realisert og Mork gjekk bort i 1992. Arbeidet var kome så langt at grunnsteinen i minnesmerket var valt ut. Sonen Ivar Mork ville fullføre draumen til faren. Laurdag kunne han ta imot over femti gjester på enga utanfor huset ved Byksasteinhaugen i Erkegarden. Midt på enga stod minnesmerket klart til å heidre ein mann for historiebøkene.