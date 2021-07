Færre uroar seg for å bli koronasmitta

Nyheiter

Dette kjem fram i junitala for Norsk koronamonitor , som Opinion står bak.

33 prosent oppgir at dei er bekymra for å bli smitta, noko som er ein nedgang på 4 prosentpoeng frå mai.

– Noreg blir opna opp etter 16 månader med pandemi og stadig fleire blir vaksinerte. Sjølv om smitten kan auke, er færre redde for seg sjølve og familien, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I undersøkinga er 120.000 nordmenn spurde om bekymringane sine for smitte.

Halvparten av dei spurde oppgir at dei er bekymra for at nokon i familien vil bli smitta av koronaviruset.

– Nordmenns bekymring for at nokon i familien blir smitta har aldri vore lågare, noko som rimelegvis kjem av at stadig fleire blir vaksinerte, seier Clausen.

I juni og dessutan så langt i juli seier 28 prosent av dei spurde at dei den siste veka har vore i situasjonar der mange var samla utan at det var mogleg å halde ein meters avstand til andre.

Dette er ein auke på 6 prosentpoeng frå i mai.

– Få tek med seg tommestokken på ferien. Det er lettare å gløyme pandemi medan Noreg opnar opp, seier Clausen.