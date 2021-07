Får midlar til ny utstilling

Nyheiter

VITI skal lage ny basisutstilling på Sunnmøre Museum og har fått 150 000 kr frå Ildsjelfondet til Sparebanken Vest til produksjon av utstillinga.

– Vi er svært glade for løyvinga, som er eit viktig bidrag for at vi skal kunne lage ei utstilling med høg fagleg kvalitet, godt design og gode tekniske løysingar, seier Cecilie Rørstad, prosjektleiar for utstillinga og Torbjørn Akslen, fagdirektør for forvaltning i VITI i ei pressemelding.

Utstillinga skal formidle og utforske forholdet mellom menneske, natur og samfunn og vise samanhengar og kontrastar i dette.

– Vi vil i utstillinga få oppleve korleis hendingar har prega samfunnet, korleis naturforhold har vore og er ein viktig premiss for utvikling og vekst, men også for store naturkatastrofar og ulukker. Vi vil sjå korleis menneskeleg påverknad har forma og utnytta natur og utforske berekrafta i dette både i fortid og samtid.