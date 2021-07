Nyheiter

– Verfta i ytre er viktig for heile Søre Sunnmøre. Verfta har mange direkte sysselsette, Myklebust Verft har t.d. fleire tilsette frå Ørsta, og skipsbygging med tilhøyrande aktivitet skaper store ringverknader og verdiskaping på heile Søre Sunnmøre, både direkte og indirekte, t.d. Brunvoll i Volda, seier Per Ivar Lied, tredjekandidat for Senterpartiet, i ei pressemelding.