Nyheiter

– Førstkomande søndag er det endeleg sesongopning for Sunnmøres eldste og mest komplette gardstun, som er lokalisert inst i vakre Hjørundfjorden, skriv Bakketunet i ei pressemelding.

– Gardstunet vitnar om korleis fiskarbonden levde. Trakk mellom hus og fjøs, fjord og fjell. Likevel. Historia om fiskarbonden er ikkje avslutta, for vi bur her enno, sjølv om dei færraste av oss lever som fiskarbønder. I år ønsker vi å setje fokus på leveveg og busetnad i fjorden. Impulsen til tematikken er naturleg. Torsdag 19. mars 2020 begynte det nyaste huset på garden å brenne. Huset bygd i 1982 blei nær totalskadd, og i vinter har det blitt bygd eit nytt hus på dei gamle murane. Funkishuset tilfører ein kontrast mellom nytt og gamalt. Årets tematikk tek opp spørsmål rundt hus og heim. Tilhøyrsle. Bygd og by. Røter. Heimkome. Om det å bygge stein på stein, står det vidare i pressemeldinga.

Overskrifta til årets utstilling er nettopp stein på stein. I utstillingsprogrammet står Gunn Vottestad, Hilde Rosenberg Barmani, Bent Erik Myrvoll, Simon Wågsholm, Astrid Runde Saxegaard og Håvar Emdal, som har fylt tunet med kunst og handverk.

I kammerset opnar Hjørundfjordstrikk strikkebutikk, og frå utekjøkkenet blir det servert pizza frå vedfyrt bakaromn når været tillèt det. Kaffi og kaker blir servert i kafeen i grindløda, avsluttar pressemeldinga med.