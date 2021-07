Færre utan arbeid i Ørsta-Volda

Nyheiter

Ved utgangen av juni var det 413 personar heilt eller delvis utan arbeid i Ørsta og Volda, og det er ein nedgang i forhold til mai.

- I takt med opninga av samfunnet går arbeidsløyse framleis ned, både i Møre og Romsdal og i landet. Til liks med forrige månad har det også i juni blitt færre heilt ledige i alle fylke. Det er fleire kommuner med svært låg arbeidfsløyse no, skriv NAV Møre og Romsdal i ei pressemelding.

I Ørsta er et 110 heilt ledige, det vil seie ti færre enn for ein månad sidan. I Volda er det 117 heilt ledige, to færre enn ved utgangen av mai.

3,7 prosent av arbeidsstyrken er heilt eller delvis utan arbeid i Ørsta, og 3,9 prosent i Volda. Høgast arbeidsløyse på Sunnmøre er det i Hareid og Herøy, med 4,4 prosent og 4,2 prosent av arbeidsstyrken heilt eller delvis ledige.