Politiet hadde trafikkontroll i Ørsta sentrum.

Fire fekk forenkla førelegg for fart.

Ein fekk forenkla førelegg for mobilbruk under køyring.

Ein blei gitt mangellapp for tekniske feil. Dette skriv politiet på Twitter.

