To omkomne etter lynnedslag i Hareid

Nyheiter

Politiet Møre og Romsdal meldar 18.56 på sin Twitter at to er omkomne etter lynnedslag på Melshornet i Hareid kommune.

Vidare skriv dei at ein tredje person er hardt skada og blir frakta til Ålesund sjukehus saman med dei omkomne.

Dei pårørande er orienterte om situasjonen og blir varetekne.

Hovudredningssentralen har opplyst til VG at det er to kvinner som har omkommet, og at ei tredje kvinne er frakta til sikkerheit etter å ha blitt treft av lynet.

Fleire redningsaksjonar

Tidlegare i dag bad politiet alle i fylket å kome seg ned frå fjellet og i sikkerheit grunna det kraftige regn- og torevêret.

Dei fekk fleire meldingar om folk som var i naud på fjellet og måtte rykke ut for å få dei i tryggleik.

