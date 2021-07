Nyheiter

Før i tida hadde me to vatn i Hovdebygda, og på begge vart det fiska kreder om sommaren og gått på skeiser om vinteren. I dag har me berre Hovdevatnet igjen. Indrehovdevatnet, eller «Hovdetjønna» tetta me igjen for femti år sidan og la ei feit asfaltstripe over. Men me fekk ein god pris for det: heile verda rett inn i bygda.