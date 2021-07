Billigare billettar på fylkesvegferjene

Nyheiter

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedteke at ferjetakstane skal reduserast med 25 prosent på fylkesvegferjene frå 1. juli i år.

Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

For ein personbil inntil seks meter blir ny pris (inkl. mva.) på om lag 92 kroner på ferjestrekninga Magerholm-Sykkylven (mot 123 kroner tidlegare), 117 kroner mellom Seivika og Tømmervåg (156 kroner tidlegare) og 92 kroner mellom Sølsnes og Åfarnes (123 kroner tidlegare).

Ferjepassasjerar vil framleis reise gratis.

Også beløpet for forskotsbetaling for Autopass for ferje-avtale blir redusert for bilar inntil åtte meter. Beløpet går frå 3.700 kroner til 3.000 per køyretøy.