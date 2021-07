Nyheiter

For nokre veker sidan var Aret Engjaberg oppgitt over korleis badestranda på Vekslet såg ut. Den planlagde badeturen enda med at Engjaberg køyrde gjennom Eiksundtunnelen og til Hareid for å bade på Overåsanden. Til Møre-Nytt oppmoda han politikarane i Ørsta, kommunen og næringslivet til å ta tak og gi badestranda i Ørsta eit løft. Sparebanken Møre tende på ideen og fekk løyst ut midlar. Sist torsdag og fredag var Stokke Maskin på plass med utstyr og reinska opp steinar og anna frå sanden. No har Engjaberg tatt turen på ny og dommen er klar.